Confira seis mitos do Imposto de Renda 2026 que podem te jogar na malha fina

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Perla Ribeiro
Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:34
Em 2025, quase 4 milhões de declarações do Imposto de Renda ficaram retidas na malha fina, ou seja, cerca de 8,7% de tudo o que foi enviado à Receita Federal. Um número expressivo, especialmente porque a grande maioria dos casos não envolve fraude ou má-fé. Os principais motivos foram despesas médicas não comprovadas (32,6%) e omissão de rendimentos, ou seja, o contribuinte simplesmente esqueceu de declarar algum valor (30,8%).
O resultado? Dos 3,2 milhões retidos na malha fina, 2,4 milhões precisaram correr para corrigir erros e a Receita Federal arrecadou R$2,6 bilhões com essas correções, sem abrir nenhum processo formal de fiscalização. O prazo para entregar o IR 2026 vai até 29 de maio e nessa época do ano, boatos e meias-verdades sobre o Imposto de Renda se espalham. Diante dessa realidade, a contadora e sócia da Contax Contabilidade e Planejamento Tributário, Debora Correa Rebellato, chama a atenção para os principais mitos desta temporada e o que o contribuinte realmente precisa saber.
CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA
Mas afinal, o que realmente mudou em 2026?
A contadora explica que, quem apostou em plataformas de bets em 2025 tem uma novidade importante: a Receita criou um campo específico para informar rendimentos de apostas de quota fixa, e os saldos registrados nessas plataformas ao final de 2025 também devem ser declarados.Quem não declarar pode ser identificado no cruzamento de dados e autuado.
Ainda segundo ela, nas despesas de saúde, o Receita Saúde, sistema que substituiu os recibos em papel por recibos eletrônicos, entrou em plena operação em 2025 e já emitiu 30 milhões de recibos. Na prática, isso significa que a Receita tem acesso muito mais preciso aos valores pagos a médicos e clínicas. Qualquer divergência entre o que o profissional informou e o que o contribuinte declarou será identificada automaticamente.
Por fim, uma dica prática: quem usar a declaração pré-preenchida e optar por receber a restituição via chave Pix do CPF entra na fila prioritária de pagamento. Os lotes saem em 29/05, 30/06, 31/07 e 31/08. A malha fina assusta, mas na maior parte dos casos ela é resultado de descuido, não de desonestidade. Com informação correta e atenção no preenchimento, dá para chegar ao fim de maio com a declaração entregue e a consciência tranquila.