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Ciclone vai chegar ao Brasil com alerta de tempestade e trovoada; ventos passam de 100km/h

Fenômeno deve se formar entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:36

Ciclone vai chegar no Brasil
Ciclone vai chegar no Brasil Crédito: Shutterstock

Um sistema de baixa pressão deve ganhar força sobre o Centro-Sul do Brasil a partir desta sexta-feira (15) e evoluir para a formação de um ciclone entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao longo do fim de semana.

Segundo previsão da Meteored, o fenômeno será impulsionado por uma perturbação atmosférica conhecida como cavado e pela atuação de uma frente fria, provocando tempestades, trovoadas e ventos fortes em estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O sábado (16) deve começar com tempo fechado e chuva fraca em áreas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No entanto, ao longo da tarde, a instabilidade ganha força e aumenta o risco de temporais, principalmente no território paranaense, oeste catarinense e interior paulista.

Já no domingo (17), o ciclone deve se consolidar antes de avançar para o oceano. Ainda durante a madrugada, há previsão de tempestades entre o norte do Paraná e o oeste de Mato Grosso do Sul.

Ao longo do dia, o sistema deve espalhar áreas de instabilidade por São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com possibilidade de ventos fortes, chuva intensa e transtornos como alagamentos.

No fim da noite de domingo, o avanço do sistema também deve provocar chuvas fortes e trovoadas no sul e oeste de Minas Gerais.

A formação de ciclones ocorre normalmente sobre o oceano e pode gerar rajadas de vento superiores a 100 km/h, dependendo da intensidade do sistema atmosférico.

Tags:

Ciclone

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