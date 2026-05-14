Dona da Omo denunciou à Anvisa contaminação em produtos da Ypê

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Esther Morais
Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:17
A Unilever, dona das marcas Omo, Comfort e Cif, foi a responsável por denunciar a presença de bactérias em produtos da Ypê à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). A informação foi confirmada pelo g1 nesta quinta-feira (14).
Segundo a denúncia, testes realizados em laboratório com produtos da concorrente apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em quatro lotes. O ofício foi enviado no ano passado e, em março deste ano, a empresa apresentou uma nova denúncia envolvendo mais lotes.
Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)
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De acordo com o documento, os novos lotes incluíam versões dos produtos Tixan Ypê Primavera, Tixan Ypê Maciez, Tixan Ypê Express, Ypê Power Act e até um lote do detergente Ypê Lava-Louças Neutro.
Em nota, a Unilever informou que “realiza rotineiramente testes técnicos em seus produtos e eventualmente nas demais marcas do mercado. Esta é uma prática comum entre as indústrias do setor. A depender dos resultados destes testes, em respeito ao consumidor, as autoridades competentes são notificadas”.