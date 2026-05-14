Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dona da Omo denunciou à Anvisa contaminação em produtos da Ypê

Multinacional detectou bactérias em produtos da concorrente após testes laboratoriais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:17

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê: entenda a polêmica que uniu famosos e política
Dona da Omo denunciou à Anvisa contaminação em produtos da Ypê Crédito: instagram

A Unilever, dona das marcas Omo, Comfort e Cif, foi a responsável por denunciar a presença de bactérias em produtos da Ypê à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). A informação foi confirmada pelo g1 nesta quinta-feira (14).

Segundo a denúncia, testes realizados em laboratório com produtos da concorrente apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em quatro lotes. O ofício foi enviado no ano passado e, em março deste ano, a empresa apresentou uma nova denúncia envolvendo mais lotes.

Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)

  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram
LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC   LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN   por Reprodução
LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS    LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ  LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA    por Reprodução
DESINFETANTE BAK YPÊ DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL DESINFETANTE PERFUMADO ATOL    por Reprodução
DESINFETANTE PINHO YPE  LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT   por Shutterstock
1 de 5
  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram

Veja todos os protetores solares e repelentes proibidos pela Anvisa

Repelente Gel Baby Amorável por Divulgação
Sunlau FPS 30 - Loção de proteção solar UVA/UVB com vitamina E por Divulgação
Sunlau Spray repelente Deet por Divulgação
Protetor Solar FPS 30 Wurth por Divulgação
Needs Repelente de Insetos com Icaridina Spray Kids por Divulgação
Needs Repelente de Insetos com Icaridina Gel Kids por Divulgação
Anvisa proíbe protetores solares e repelentes por Divulgação
1 de 7
Repelente Gel Baby Amorável por Divulgação

De acordo com o documento, os novos lotes incluíam versões dos produtos Tixan Ypê Primavera, Tixan Ypê Maciez, Tixan Ypê Express, Ypê Power Act e até um lote do detergente Ypê Lava-Louças Neutro.

Em nota, a Unilever informou que “realiza rotineiramente testes técnicos em seus produtos e eventualmente nas demais marcas do mercado. Esta é uma prática comum entre as indústrias do setor. A depender dos resultados destes testes, em respeito ao consumidor, as autoridades competentes são notificadas”.

Leia mais

Imagem - Lote contaminado da Ypê: Anvisa retira da pauta e adia julgamento sobre recurso da empresa

Lote contaminado da Ypê: Anvisa retira da pauta e adia julgamento sobre recurso da empresa

Imagem - Homem que viralizou 'bebendo' detergente Ypê quebra silêncio e revela o que havia na embalagem

Homem que viralizou 'bebendo' detergente Ypê quebra silêncio e revela o que havia na embalagem

Imagem - Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê após alerta da Anvisa; entenda a polêmica

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê após alerta da Anvisa; entenda a polêmica

Tags:

Ypê

Mais recentes

Imagem - Deputado pede autorização para andar armado em Câmara após briga com colega

Deputado pede autorização para andar armado em Câmara após briga com colega
Imagem - Veja como vai funcionar o novo bloqueio imediato de contas de devedores no Brasil

Veja como vai funcionar o novo bloqueio imediato de contas de devedores no Brasil
Imagem - Avó e madrasta de menino que vivia acorrentado são presas por omissão

Avó e madrasta de menino que vivia acorrentado são presas por omissão