COMPRAS INTERNACIONAIS

Nova regra após fim da ‘taxa das blusinhas’ abre caminho para baratear compras de até US$ 3 mil

MP reduz imposto federal em encomendas internacionais de até US$ 50 e também abre espaço para corte na tributação de compras de valor mais alto

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:41

Taxa das blusinhas acabou Crédito: Agência Senado

A nova Medida Provisória publicada pelo governo federal não mexeu apenas nas compras internacionais de até US$ 50. Além de restabelecer a isenção federal que encerrou a chamada “taxa das blusinhas”, o texto também abriu caminho para uma redução relevante da tributação em encomendas internacionais de até US$ 3 mil feitas dentro do programa Remessa Conforme.

O ponto, menos divulgado inicialmente, reacendeu o interesse de consumidores e plataformas estrangeiras como Shein e AliExpress, já que a mudança pode diminuir significativamente o custo de compras acima da faixa popular de pequeno valor.

Segundo informações divulgadas pelo Estadão, a MP prevê a possibilidade de redução da alíquota federal de importação de 60% para 30% nas remessas internacionais de até US$ 3 mil realizadas via remessa postal dentro do Remessa Conforme.

Shein 1 de 4

Na prática, isso significa que a mudança anunciada pelo governo não impacta apenas as compras menores que ficaram conhecidas no debate sobre a “taxa das blusinhas”, mas também encomendas intermediárias e produtos de maior valor agregado.

O Remessa Conforme, criado pela Receita Federal, continua sendo a base da estratégia do governo para controlar o comércio eletrônico internacional. O programa exige que empresas parceiras enviem antecipadamente os dados das encomendas e recolham tributos já no momento da compra.

Segundo a Receita Federal, o modelo permite maior rastreabilidade das mercadorias, acelera a liberação alfandegária e reduz fraudes e contrabando.

Nova MP

Com a nova MP, compras internacionais de até US$ 50 voltaram a ter alíquota zero de imposto federal de importação para pessoas físicas dentro do programa. Já para encomendas de até US$ 3 mil, o texto abre possibilidade para aplicação de uma alíquota reduzida de 30%.

Antes da mudança, compras acima de US$ 50 podiam sofrer tributação federal de até 60%, ainda que houvesse mecanismos de dedução em algumas operações do Remessa Conforme.

A alteração teve forte repercussão entre consumidores que utilizam plataformas internacionais para roupas, acessórios, eletrônicos baratos e itens domésticos. Nos últimos anos, gigantes asiáticas como Shein e AliExpress cresceram no Brasil justamente pelo apelo dos preços baixos.