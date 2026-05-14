CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado pede autorização para andar armado em Câmara após briga com colega

Pedido foi apresentado após troca de ameaças entre Major Araújo e Amauri Ribeiro

Wendel de Novais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:35

Major Araújo pediu para andar armado na Câmara dos Deputados Crédito: Reprodução

O deputado estadual Major Araújo, do PL, protocolou um requerimento na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) solicitando autorização para portar arma de fogo dentro das dependências da Casa. O pedido foi feito após uma sequência de conflitos envolvendo o também deputado Amauri Ribeiro, correligionário do parlamentar.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, os dois deputados vêm protagonizando discussões acaloradas nas últimas semanas. O episódio mais recente ocorreu na quinta-feira (7), quando houve troca de xingamentos e ameaças durante um embate político.

Major Araújo pediu para andar armado na Câmara dos Deputados 1 de 5

Na ocasião, Amauri Ribeiro teria afirmado que Major Araújo “amanheceria morto” caso fosse tocado por ele. Após o episódio, Major Araújo afirmou a jornalistas locais que não pretende “arregar” diante das ameaças e declarou que também está disposto a “abaixar o nível” caso seja atacado verbalmente durante os debates parlamentares.

No requerimento encaminhado à Alego, o deputado solicita autorização para portar uma arma de sua propriedade enquanto exerce o mandato. “O Deputado requer autorização para o porte e uso de arma de fogo de sua propriedade, dentro das dependências da Alego, justificando a necessidade de sua defesa pessoal no pleno exercício de suas atividades parlamentares, ou colocar à disposição de um policial militar para fazer a minha segurança”, diz o documento.

A crise entre os parlamentares teria começado por divergências relacionadas ao apoio ao senador Wilder Morais, presidente estadual do PL e pré-candidato ao governo de Goiás. Sem citar diretamente Major Araújo, Amauri Ribeiro afirmou recentemente que não possui “sentimento de medo” e se colocou como um dos principais “representantes da direita” no estado.