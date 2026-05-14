Deputado pede autorização para andar armado em Câmara após briga com colega

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Wendel de Novais
Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:35
O deputado estadual Major Araújo, do PL, protocolou um requerimento na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) solicitando autorização para portar arma de fogo dentro das dependências da Casa. O pedido foi feito após uma sequência de conflitos envolvendo o também deputado Amauri Ribeiro, correligionário do parlamentar.
Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, os dois deputados vêm protagonizando discussões acaloradas nas últimas semanas. O episódio mais recente ocorreu na quinta-feira (7), quando houve troca de xingamentos e ameaças durante um embate político.
Major Araújo pediu para andar armado na Câmara dos Deputados
Na ocasião, Amauri Ribeiro teria afirmado que Major Araújo “amanheceria morto” caso fosse tocado por ele. Após o episódio, Major Araújo afirmou a jornalistas locais que não pretende “arregar” diante das ameaças e declarou que também está disposto a “abaixar o nível” caso seja atacado verbalmente durante os debates parlamentares.
No requerimento encaminhado à Alego, o deputado solicita autorização para portar uma arma de sua propriedade enquanto exerce o mandato. “O Deputado requer autorização para o porte e uso de arma de fogo de sua propriedade, dentro das dependências da Alego, justificando a necessidade de sua defesa pessoal no pleno exercício de suas atividades parlamentares, ou colocar à disposição de um policial militar para fazer a minha segurança”, diz o documento.
A crise entre os parlamentares teria começado por divergências relacionadas ao apoio ao senador Wilder Morais, presidente estadual do PL e pré-candidato ao governo de Goiás. Sem citar diretamente Major Araújo, Amauri Ribeiro afirmou recentemente que não possui “sentimento de medo” e se colocou como um dos principais “representantes da direita” no estado.
Amauri Ribeiro já havia sido alvo de denúncias no Ministério Público Federal e no Conselho de Ética da Alego em 2025, após ataques direcionados à deputada Bia de Lima, do PT.