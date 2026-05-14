PRIVILÉGIOS

Magistrados reagem a corte de penduricalhos e expõem pagamentos de ministros

A entidade sustenta que o tribunal não esclareceu como deverão ser pagos créditos retroativos já consolidados antes das novas restrições

Metrópoles

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:29

STF Crédito: Gustavo Moreno/ STF

A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages) apresentou, nesta semana, embargos de declaração contra a decisão que restringiu os chamados “penduricalhos” do Judiciário e, no documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), expôs pagamentos retroativos milionários recebidos por integrantes de tribunais superiores ao longo dos últimos anos.