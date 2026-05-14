CRIME

Avó e madrasta de menino que vivia acorrentado são presas por omissão

Garoto de 11 anos foi achado morto na casa da família

Metrópoles

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:01

Aparecida Gonçalves, de 81 anos, e Camilla Barbosa Dantas Felix, de 42 Crédito: Divulgação

A avó paterna e a madrasta do menino Kratos Douglas, de 11 anos, encontrado morto na casa da família, no bairro Cidade Kemel, zona leste da capital paulista, foram presas pela Polícia Civil por omissão. Elas foram encontradas na casa de parentes, na noite dessa quarta-feira (13/5), em Santo André, na Grande São Paulo. O pai da criança, Chris Douglas, foi preso no dia do crime e admitiu que acorrentava o filho “para ele não fugir de casa”.

Aparecida Gonçalves, de 81 anos, e Camilla Barbosa Dantas Felix, de 42, atual esposa de Chris, foram alvo de mandado de prisão temporária. As mulheres foram localizadas na casa de parentes, por volta das 22h30, após saírem do imóvel onde moravam na zona leste devido a manifestações de moradores.