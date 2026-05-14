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Veja como vai funcionar o novo bloqueio imediato de contas de devedores no Brasil

Novo manual do Sisbajud prevê respostas no mesmo dia, monitoramento contínuo por até um ano e bloqueio automático de futuros depósitos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:31

Bloqueio de dinheiro
Bloqueio de dinheiro Crédito: Reprodução

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começou a testar um novo modelo do Sisbajud, sistema utilizado pela Justiça para bloquear dinheiro em contas bancárias de devedores e localizar ativos financeiros em processos judiciais.

A fase piloto será realizada com a participação de cinco instituições financeiras - Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Nubank e XP Investimentos - após acordo firmado nesta semana com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Edson Fachin.

As mudanças previstas no novo manual operacional do sistema prometem acelerar o cumprimento das ordens judiciais, permitindo respostas dos bancos no mesmo dia útil, além de ampliar o monitoramento de contas e automatizar parte das operações.

Justiça e bancos selam pacto para acelerar bloqueio de bens no país

O acordo firmado entre o CNJ e as principais instituições financeiras do país sela o início de uma nova era na recuperação de ativos judiciais, com foco em automação. Rômulo Serpa/CNJ  por cnj
O novo Sisbajud prevê o monitoramento contínuo de contas por até um ano, garantindo que qualquer valor depositado seja retido até a quitação da dívida. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por cnj
Sob a presidência do ministro Edson Fachin, o Conselho Nacional de Justiça oficializou a modernização que permite o bloqueio de valores em contas bancárias no mesmo expediente da ordem judicial. Rômulo Serpa/CNJ  por cnj
Apesar da maior eficiência no bloqueio, a legislação mantém a proteção sobre verbas de natureza alimentar e salários indispensáveis à subsistência do devedor. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por cnj
A varredura do novo sistema agora alcança não apenas contas correntes tradicionais, mas também plataformas de investimento e corretoras de valores. Reprodução/Canvas por cnj
 rapidez da nova tecnologia reduz o tempo de resposta das instituições financeiras, impossibilitando a retirada estratégica de saldos após o início da execução judicial. Reprodução/Canvas por cnj
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O acordo firmado entre o CNJ e as principais instituições financeiras do país sela o início de uma nova era na recuperação de ativos judiciais, com foco em automação. Rômulo Serpa/CNJ  por cnj

Hoje, o Sisbajud já é usado por juízes de todo o país para bloquear valores, solicitar transferências judiciais, localizar contas bancárias e requisitar informações financeiras de pessoas físicas e empresas. O sistema conecta diretamente o Poder Judiciário às instituições financeiras participantes.

Bloqueios poderão acontecer horas após decisão judicial

Uma das principais mudanças é a redução do tempo de resposta das instituições financeiras.

Segundo o novo manual do sistema, as ordens judiciais passarão a ser enviadas em duas janelas diárias, às 13h e às 20h, podendo ser respondidas ainda no mesmo dia útil.

Leia mais

Imagem - Banco do Brasil, Itaú, Nubank e Caixa serão os primeiros a usar sistema que acelera bloqueio de contas de devedores

Banco do Brasil, Itaú, Nubank e Caixa serão os primeiros a usar sistema que acelera bloqueio de contas de devedores

Imagem - Ministro Edson Fachin autoriza bancos a bloquearem contas de devedores no mesmo dia

Ministro Edson Fachin autoriza bancos a bloquearem contas de devedores no mesmo dia

Após receber a ordem, os bancos terão até duas horas para iniciar a marcação das contas e restringir os valores determinados pela Justiça.

Na prática, isso reduz o intervalo entre a decisão judicial e o bloqueio efetivo do dinheiro, diminuindo as chances de retirada ou transferência de recursos antes da execução da ordem.

Sistema poderá monitorar contas por até um ano

O novo modelo também cria o chamado “bloqueio permanente”, mecanismo que permitirá monitoramento contínuo das contas bancárias do devedor.

Atualmente, a ordem costuma atingir apenas o saldo existente no momento em que o banco recebe a determinação judicial. Com a mudança, o bloqueio poderá continuar ativo por até um ano.

Isso significa que novos depósitos feitos posteriormente também poderão ser bloqueados automaticamente até atingir o valor definido pela Justiça.

Segundo o manual, o juiz poderá cancelar a medida antes do prazo final ou estabelecer um período menor de duração.

Contas, aplicações e ativos poderão ser rastreados

Além dos bloqueios, o sistema continuará permitindo que magistrados solicitem informações financeiras detalhadas.

O Sisbajud pode localizar contas, identificar agências bancárias, consultar saldos e requisitar documentos financeiros.

O manual prevê ainda pedidos de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques e outros registros financeiros enviados digitalmente pelas instituições.

As respostas também deverão ficar mais detalhadas, com identificação dos ativos atingidos e informações sobre aplicações financeiras usadas como garantia em operações bancárias.

Em determinadas situações, esses ativos poderão até ser liquidados judicialmente para transferência do valor à conta do processo.

Novo sistema terá comunicação direta entre Justiça e bancos

Outra novidade prevista no manual é a criação de uma “caixa de mensagens” integrada entre o Judiciário e as instituições financeiras.

A funcionalidade permitirá troca de esclarecimentos sobre ordens judiciais, bloqueios e transferências diretamente dentro do sistema, sem necessidade de comunicações externas.

Segundo o CNJ, todas as mensagens ficarão registradas para auditoria e rastreamento das operações.

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Dívidas

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