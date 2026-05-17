MUITOS ESCOMBROS

Sobe para três número de mortos após desabamento de prédio em Salvador

Imóvel de quatro andares desabou na localidade da Baixa das Pedrinhas, no bairro Luiz Anselmo

Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:27

Bombeiros realizam resgate Crédito: Corpo de Bombeiros

Subiu para três o número de mortos no desabamento de um prédio de quatro pavimentos na localidade da Baixa das Pedrinhas, no bairro Luiz Anselmo, em Salvador. O último corpo foi retirado dos escombros durante a madrugada deste domingo (17), após horas de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

Segundo os bombeiros, seis pessoas estavam no imóvel no momento do desabamento. Três morreram e outras três foram resgatadas com vida. Entre as vítimas estavam pedreiros que trabalhavam no prédio.

Prédio desaba em Salvador 1 de 8

Cerca de 30 bombeiros participaram da operação de resgate. Um cão farejador da corporação também foi utilizado nas buscas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil de Salvador (Codesal) deram apoio à ocorrência.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, coronel Aloisio Fernandes, a operação foi considerada complexa por causa da grande quantidade de escombros provocada pelo colapso da estrutura.

O corpo da última vítima resgatada foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela identificação e demais procedimentos legais.