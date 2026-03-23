DENÚNCIA

Vítimas de violência doméstica são agredidas em casa de acolhimento na Bahia

Polícia também encontrou câmeras de monitoramento em ambientes privados da instituição

Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:42

Justiça afasta diretoria de entidade após denúncias de tortura e desvios Crédito: Divulgação PC-BA

Uma instituição de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica é alvo de investigação na manhã desta segunda-feira (23) por suspeita de torturas em Jequié, no sudoeste da Bahia. A Operação Elas por Elasa apura crimes como tortura, peculato, estelionato e lavagem de capitais.

Segundo as investigações, uma pessoa ligada à associação responsável pelo abrigo aparece em um vídeo praticando agressões físicas e psicológicas contra mulheres acolhidas, entre elas uma adolescente de 17 anos.

Além das denúncias de violência, a polícia identificou indícios de irregularidades financeiras envolvendo a entidade, incluindo possível desvio de recursos públicos e movimentações consideradas suspeitas. Outro flagra foi a instalação de câmeras de monitoramento em ambientes privados da instituição.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher 1 de 5

A Justiça autorizou o afastamento cautelar da diretoria da entidade investigada e determinou a nomeação de um interventor judicial para a administração provisória do local. A decisão também prevê o encaminhamento das possíveis vítimas à rede de proteção social, com acompanhamento especializado.