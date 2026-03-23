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Vítimas de violência doméstica são agredidas em casa de acolhimento na Bahia

Polícia também encontrou câmeras de monitoramento em ambientes privados da instituição

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:42

Justiça afasta diretoria de entidade após denúncias de tortura e desvios
Justiça afasta diretoria de entidade após denúncias de tortura e desvios Crédito: Divulgação PC-BA

Uma instituição de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica é alvo de investigação na manhã desta segunda-feira (23) por suspeita de torturas em Jequié, no sudoeste da Bahia. A Operação Elas por Elasa apura crimes como tortura, peculato, estelionato e lavagem de capitais.

Segundo as investigações, uma pessoa ligada à associação responsável pelo abrigo aparece em um vídeo praticando agressões físicas e psicológicas contra mulheres acolhidas, entre elas uma adolescente de 17 anos. 

Além das denúncias de violência, a polícia identificou indícios de irregularidades financeiras envolvendo a entidade, incluindo possível desvio de recursos públicos e movimentações consideradas suspeitas. Outro flagra foi a instalação de câmeras de monitoramento em ambientes privados da instituição.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
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Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

A Justiça autorizou o afastamento cautelar da diretoria da entidade investigada e determinou a nomeação de um interventor judicial para a administração provisória do local. A decisão também prevê o encaminhamento das possíveis vítimas à rede de proteção social, com acompanhamento especializado.

As diligências são conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Jequié), com apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), da Deam de Vitória da Conquista, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), das Delegacias Territoriais de Jequié, Jaguaquara e Ipiaú, além da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste).

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