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Esther Morais
Publicado em 23 de março de 2026 às 06:00
A remuneração dos servidores da Polícia Civil da Bahia foi atualizada por meio da Lei nº 14.891, sancionada em maio de 2025, que definiu novos valores de vencimento e gratificações para as carreiras da corporação. Os reajustes são escalonados e já têm valores previstos até junho de 2026.
De acordo com a legislação, os salários variam conforme o cargo, a classe e as gratificações, como a Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ) e, no caso dos delegados, a Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ). Confira abaixo:
Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei
Os valores finais recebidos pelos profissionais podem variar conforme a progressão na carreira e a composição das gratificações.