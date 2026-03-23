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Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

Valores podem ultrapassar R$ 15 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:00

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

A remuneração dos servidores da Polícia Civil da Bahia foi atualizada por meio da Lei nº 14.891, sancionada em maio de 2025, que definiu novos valores de vencimento e gratificações para as carreiras da corporação. Os reajustes são escalonados e já têm valores previstos até junho de 2026.

De acordo com a legislação, os salários variam conforme o cargo, a classe e as gratificações, como a Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ) e, no caso dos delegados, a Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ). Confira abaixo:

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

Os valores finais recebidos pelos profissionais podem variar conforme a progressão na carreira e a composição das gratificações.

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