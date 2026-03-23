REMUNERAÇÃO

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

Valores podem ultrapassar R$ 15 mil

Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:00

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

A remuneração dos servidores da Polícia Civil da Bahia foi atualizada por meio da Lei nº 14.891, sancionada em maio de 2025, que definiu novos valores de vencimento e gratificações para as carreiras da corporação. Os reajustes são escalonados e já têm valores previstos até junho de 2026.

De acordo com a legislação, os salários variam conforme o cargo, a classe e as gratificações, como a Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ) e, no caso dos delegados, a Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ). Confira abaixo:

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