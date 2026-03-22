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PM é flagrado chutando rosto de mulher caída no chão durante abordagem

Vítima foi socorrida e polícia apura conduta dos envolvidos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 13:15

PM é flagrado chutando rosto de mulher caída no chão durante abordagem Crédito: Reprodução / g1 Santos

Um policial militar foi filmado ao chutar o rosto de uma mulher durante uma abordagem em um prédio no Centro de São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (19) e é investigado.

Moradores acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos vindos de um dos apartamentos. A corporação foi chamada para atender à ocorrência no local.

Imagens registradas mostram a mulher caída no corredor do prédio, com dois policiais ao redor. Em determinado momento, ela tenta segurar o pé de uma policial feminina, quando é atingida com um chute no rosto por outro agente. A vítima aparece com o rosto ensanguentado.

Uma testemunha relatou que o policial também teria desferido um soco contra a mulher durante a abordagem. Ainda segundo relatos, inicialmente houve suspeita de que a vítima estivesse sob efeito de drogas, mas o síndico do prédio informou que a mãe da mulher afirmou que ela faz uso de medicação controlada.

A vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro Central, com ferimento na cabeça. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é apurado e que as imagens das câmeras corporais dos policiais serão analisadas.

A pasta destacou ainda que a Polícia Militar não compactua com excessos ou desvios de conduta e que eventuais irregularidades são punidas com rigor.

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