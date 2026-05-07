CIÊNCIA

Prêmio de divulgação científica no TikTok prorroga inscrições; saiba como participar

É possível se inscrever até o próximo dia 22

Thais Borges

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:20

TikTok Crédito: Shutterstock

Se você ainda acredita no estereótipo de que o TikTok é a ‘plataforma da dancinha’, talvez precise se atualizar. No TikTok, onde os usuários podem consumir nichos específicos de acordo com seus interesses, não é incomum se deparar com pesquisadores que fazem divulgação científica na rede.

O nicho ganhou tanto destaque nos últimos anos que o TikTok, em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), lançou uma premiação especializada no tema. As inscrições para o Prêmio SBPC-TikTok de Divulgação Científica foram prorrogadas até o dia 22.

Segundo o TikTok, o objetivo é reconhecer e homenagear comunicadores de ciência e instituições que se destacam na área da popularização científica digital e que utilizam a plataforma como uma ferramenta para a difusão de conhecimentos embasados por meio de uma linguagem simples e acessível. Para a empresa, é parte de um esforço mais amplo de fortalecimento da cultura científica no Brasil, buscando combater a desinformação e ampliar o acesso qualificado ao conhecimento. A iniciativa reforça o compromisso de ambas as organizações com a integridade científica e a responsabilidade na comunicação.

“Vivemos um tempo em que a Ciência precisa ocupar todos os espaços da sociedade, inclusive aqueles onde as pessoas estão, dialogam e constroem sentidos sobre o cotidiano. O Prêmio SBPC-TikTok de Divulgação Científica nasce exatamente com esse propósito: reconhecer quem transforma conhecimento em linguagem acessível, sem abrir mão do rigor, da responsabilidade e do compromisso com a verdade”, disse a presidente da SBPC, Francilene Garcia, na ocasião do lançamento.

Papel

Não é difícil encontrar quem utilize o TikTok como um ambiente significativo para o aprendizado e a difusão de conhecimento. A plataforma identificou que quatro em cada 10 usuários usam o aplicativo para estudar e 94% deles dizem sentir que seu desempenho melhorou em função do conteúdo assistido. Entre 2024 e 2025, o conteúdo educacional registrou um aumento de seis vezes no número de publicações e 5,6 vezes nas visualizações no Brasil. Conteúdos relacionados ao Enem, por exemplo, acumularam 3,8 bilhões de visualizações entre janeiro e outubro do último ano.

Outro destaque é o feed STEM, um espaço dedicado a vídeos de alta qualidade sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que já vem ativado por padrão para jovens de até 16 anos, e que soma 10 milhões de conteúdos sobre o tema globalmente desde 2023.

“O TikTok vai muito além das tendências: a educação é uma frente viva e orgânica da plataforma, sustentada por uma incrível comunidade de criadores que se dedicam a compartilhar conhecimento científico. O Prêmio é mais uma forma de celebrar e reconhecer os protagonistas dessa transformação: os divulgadores científicos, que usam a criatividade para despertar a curiosidade e democratizar o conhecimento”, pontuou o líder de Políticas Públicas para Segurança do TikTok no Brasil, Gustavo Rodrigues.

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Categorias

Nesta primeira edição, o prêmio reconhecerá criadores e instituições em três categorias:

Revelação da Divulgação Científica: Destinada a criadores de conteúdo maiores de 18 anos, como estudantes de Ensino Médio, Graduação ou Pós-graduação, com perfis no TikTok dedicados à difusão científica e criados há no máximo 3 anos.

Melhor Perfil de Divulgação Científica: Visa destacar criadores, também maiores de 18 anos, com perfis consolidados (mais de 3 anos de atividade) que atuam em prol da difusão da ciência e tecnologia no Brasil por meio do TikTok.

Melhor Divulgação Científica Institucional: Busca enaltecer instituições de ensino e pesquisa, organizações da sociedade civil ou demais coletivos no Brasil que se dedicam às atividades de divulgação científica no TikTok.

Para participar, os interessados devem preencher um formulário online com uma mini-apresentação do perfil do TikTok a ser inscrito, o link do perfil e três exemplos de vídeos que são considerados conteúdos de divulgação científica. O inscrito também deverá anexar um documento com foto, um termo de consentimento assinado pelo sistema gov.br, além de declarar que os conteúdos publicados no perfil são de autoria própria. No caso de inscrições de instituições ou organizações sociais, é necessária a atribuição de um representante como pessoa física.

Os participantes devem demonstrar compromisso com os princípios da integridade científica, da responsabilidade pública na comunicação do conhecimento e do respeito às normas éticas no ambiente digital.

A seleção é dividida em três etapas. Na primeira, uma comissão julgadora, composta por cientistas e divulgadores científicos, selecionará os semifinalistas. Em seguida, os semifinalistas enviarão um vídeo de apresentação para uma etapa de votação aberta. Por fim, os perfis mais votados e melhor ranqueados na primeira etapa passarão por uma apreciação final da comissão julgadora.

A premiação contempla os vencedores das três categorias com um tablet (1º lugar), um mini-tablet (2º lugar) e fones de ouvido (3º lugar), além de um treinamento exclusivo com a equipe do TikTok Brasil para o aperfeiçoamento de conteúdos em vídeo. Para os ganhadores das categorias “Revelação da Divulgação Científica” e “Melhor Perfil de Divulgação Científica”, a organização cobrirá também as despesas com passagens e hospedagem, garantindo sua participação na cerimônia oficial.

O evento da primeira edição do Prêmio SBPC-TikTok de Divulgação Científica será parte da programação da 78ª Reunião Anual da SBPC, de 26 de julho a 1º de agosto de 2026, na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ).