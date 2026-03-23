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PM morto em assalto foi baleado na cabeça enquanto ensinava esposa a pilotar moto

Suspeito confessou crime

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:47

PM reformado é morto a tiros durante assalto em Candeias
PM reformado é morto a tiros durante assalto em Candeias Crédito: Reprodução

O policial militar morto durante um assalto na noite de domingo (22), em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi atingido na cabeça enquanto ensinava a esposa a pilotar uma motocicleta.

O 1º sargento da reserva remunerada Romão Roberto dos Santos, de 65 anos, estava com a companheira, de 48 anos, na Estrada do Pindoba, quando o casal foi abordado por dois homens armados.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos anunciaram o assalto e, durante a ação criminosa, efetuaram disparos. O policial foi atingido na cabeça, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Ouro Negro, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
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Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Horas após o crime, um homem de 21 anos foi preso em flagrante por equipes da Polícia Militar no município de São Francisco do Conde. Com ele, foi encontrada uma quantidade de cocaína. O suspeito confessou ter efetuado os disparos e foi reconhecido pela esposa da vítima.

Ele foi conduzido à 20ª Delegacia Territorial de Candeias, onde foi autuado pelos crimes de latrocínio (matar para roubar) e tráfico de drogas. Após ser submetido aos exames de praxe, permanece custodiado à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento. Em nota, a Polícia Militar da Bahia manifestou pesar pela morte do sargento e informou que reforçou o policiamento na região, além de atuar de forma integrada com outros órgãos de segurança para localizar todos os responsáveis pelo crime.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Tags:

Polícia

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