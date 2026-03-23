BAHIA

PM morto em assalto foi baleado na cabeça enquanto ensinava esposa a pilotar moto

Suspeito confessou crime

Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:47

PM reformado é morto a tiros durante assalto em Candeias Crédito: Reprodução

O policial militar morto durante um assalto na noite de domingo (22), em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi atingido na cabeça enquanto ensinava a esposa a pilotar uma motocicleta.

O 1º sargento da reserva remunerada Romão Roberto dos Santos, de 65 anos, estava com a companheira, de 48 anos, na Estrada do Pindoba, quando o casal foi abordado por dois homens armados.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos anunciaram o assalto e, durante a ação criminosa, efetuaram disparos. O policial foi atingido na cabeça, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Ouro Negro, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

Horas após o crime, um homem de 21 anos foi preso em flagrante por equipes da Polícia Militar no município de São Francisco do Conde. Com ele, foi encontrada uma quantidade de cocaína. O suspeito confessou ter efetuado os disparos e foi reconhecido pela esposa da vítima.

Ele foi conduzido à 20ª Delegacia Territorial de Candeias, onde foi autuado pelos crimes de latrocínio (matar para roubar) e tráfico de drogas. Após ser submetido aos exames de praxe, permanece custodiado à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento. Em nota, a Polícia Militar da Bahia manifestou pesar pela morte do sargento e informou que reforçou o policiamento na região, além de atuar de forma integrada com outros órgãos de segurança para localizar todos os responsáveis pelo crime.