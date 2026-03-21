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Recruta do Exército de 18 anos morre após desmaiar durante treino de corrida

Soldado chegou a ser socorrido e foi levado ao hospital, mas não resistiu; caso é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 19:40

Recruta do Exército de 18 anos morre após desmaiar durante treino de corrida
Recruta do Exército de 18 anos morre após desmaiar durante treino de corrida Crédito: Reprodução

O soldado do Exército José Carlos Junior Carvalho Grachet, 18 anos, morreu após passar mal durante um treinamento de corrida, em Goiânia, neste sábado (21). O Exército lamentou a morte do recruta e informou que foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as causas da morte. O caso também é investigado pela Polícia Civil. As informações são do G1.

De acordo com informações da PC, José Carlos chegou a ser socorrido após desmaiar durante o treinamento e foi levado ao hospital, mas não resistiu. Segundo divulgado pela família, o corpo de José será velado e sepultado na manhã desse domingo (22), em Aparecida de Goiânia.

Um amigo da vítima usou uma rede social para homenagear José Carlos. "Lembro de você aqui pulando de alegria com a carta do Exército de aprovado! Dos momentos bons, dos churrascos de fim de semana, da gente treinando junto e correndo no fim de semana, dos 'rolês' de moto, da gente jogando bola na rua domingo de manhã. Ainda não acredito que você se foi".

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