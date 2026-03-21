INVESTIGAÇÃO

Recruta do Exército de 18 anos morre após desmaiar durante treino de corrida

Soldado chegou a ser socorrido e foi levado ao hospital, mas não resistiu; caso é investigado pela Polícia Civil

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 19:40

Recruta do Exército de 18 anos morre após desmaiar durante treino de corrida Crédito: Reprodução

O soldado do Exército José Carlos Junior Carvalho Grachet, 18 anos, morreu após passar mal durante um treinamento de corrida, em Goiânia, neste sábado (21). O Exército lamentou a morte do recruta e informou que foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as causas da morte. O caso também é investigado pela Polícia Civil. As informações são do G1.

De acordo com informações da PC, José Carlos chegou a ser socorrido após desmaiar durante o treinamento e foi levado ao hospital, mas não resistiu. Segundo divulgado pela família, o corpo de José será velado e sepultado na manhã desse domingo (22), em Aparecida de Goiânia.