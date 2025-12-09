TRAGÉDIA

Onda gigante mata pelo menos quatro turistas nas Ilhas Canárias; quinta vítima segue desaparecida

Área tem alertas permanentes de perigo e acesso restrito por risco de mar agitado

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:18

Onda gigante mata pelo menos quatro turistas nas Ilhas Canárias; quinta vítima segue desaparecida Crédito: Reprodução

Pelo menos quatro turistas morreram e outra permanece desaparecida após serem arrastadas por uma onda gigante na Ilha Cangrejo, em Tenerife, no arquipélago das Canárias, na Espanha. Passava das 16h do último domingo (7), no horário local, quando uma forte ondulação atingiu a piscina natural situada na costa de Los Gigantes, área famosa entre visitantes.

Dois homens e uma mulher, com idades entre 35 e 55 anos, foram encontrados ainda no domingo. Outra mulher, resgatada com vida e levada ao hospital, não resistiu. A morte foi confirmada na noite de segunda-feira (8). Entre as vítimas identificadas estão duas romenas e uma eslovaca. De acordo com informações do jornal português SIC Notícias, as buscas seguem por uma quinta vítima.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Santiago del Teide, Emilio Navarro, os turistas ignoraram as restrições impostas para acessar o local, que tinha alertas vigentes para condições marítimas adversas. Ele ressaltou ainda que a piscina natural é considerada perigosa pela força do mar, com placas de aviso instaladas permanentemente. Ainda assim, muitos visitantes forçam barreiras de corais para chegar ao espaço, amplamente divulgado nas redes sociais.

“São locais muito bonitos, mas têm perigos inerentes, e isso deve ser respeitado”, avaliou Navarro, ao decretar três dias de luto oficial. O governo regional das Canárias havia emitido um alerta para ondas de 2 a 3,5 metros durante o fim de semana e desaconselhava que banhistas se aproximassem da costa para tirar fotos ou gravar vídeos.