Influenciadora e filha de 15 anos são encontradas mortas em apartamento

Elaine Sanoli
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:21
Um influenciadora digital foi encontrada morta dentro da própria casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A filha dela, de 15 anos, também foi encontrada sem vida. Os corpos foram encontrados na manhã da última sexta-feira (10).
As vítimas são Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e Miana Sophya Santos. Elas foram encontradas por uma equipe do Corpo de Bombeiros, acionada por vizinhos que sentiram um cheiro forte saindo do apartamento onde as duas moravam, segundo informações do G1.
Influenciadora foi encontrada morta com a filha em apartamento
A mãe foi encontrada no quarto, enquanto a filha foi achada na sala do imóvel. Ainda não há informações concretas sobre a causa da morte. Os laudos periciais vão ajudar a esclarecer as circunstâncias dos óbitos das duas.
A influenciadora morava na capital fluminense, após ter saído de sua terra natal, Santa Cecília, em Santa Catarina. Ela já havia trabalhado como modelo e estava cursando medicina. Os corpos serão levados para a cidade catarinense, onde foram velados e sepultados neste domingo (12).