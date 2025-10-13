Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora e filha de 15 anos são encontradas mortas em apartamento

Causa da morte ainda é desconhecida

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:21

Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e Miana Sophya Santos, de 15 anos
Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e Miana Sophya Santos, de 15 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um influenciadora digital foi encontrada morta dentro da própria casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A filha dela, de 15 anos, também foi encontrada sem vida. Os corpos foram encontrados na manhã da última sexta-feira (10).

As vítimas são Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e Miana Sophya Santos. Elas foram encontradas por uma equipe do Corpo de Bombeiros, acionada por vizinhos que sentiram um cheiro forte saindo do apartamento onde as duas moravam, segundo informações do G1.

Influenciadora foi encontrada morta com a filha em apartamento

Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Apartamento onde as duas moravam por Google Streetview
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais
Miana Sophya Santos por Reprodução/Redes sociais
Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e Miana Sophya Santos, de 15 anos por Reprodução/Redes sociais
1 de 14
Influenciadora Lidiane Aline Lorenço por Reprodução/Redes sociais

A mãe foi encontrada no quarto, enquanto a filha foi achada na sala do imóvel. Ainda não há informações concretas sobre a causa da morte. Os laudos periciais vão ajudar a esclarecer as circunstâncias dos óbitos das duas.

Leia mais

Imagem - Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman, de Vale Tudo, com mudança no visual

Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman, de Vale Tudo, com mudança no visual

Imagem - Ex-vocalista de banda de heavy metal é morto com facadas no pescoço dentro da prisão

Ex-vocalista de banda de heavy metal é morto com facadas no pescoço dentro da prisão

Imagem - Jovem passa mal e morre após comer acarajé no interior da Bahia

Jovem passa mal e morre após comer acarajé no interior da Bahia

A influenciadora morava na capital fluminense, após ter saído de sua terra natal, Santa Cecília, em Santa Catarina. Ela já havia trabalhado como modelo e estava cursando medicina. Os corpos serão levados para a cidade catarinense, onde foram velados e sepultados neste domingo (12).

Tags:

Brasil rio de Janeiro

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotofácil 3512, desta terça-feira (14)

Resultado da Lotofácil 3512, desta terça-feira (14)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2927, desta terça-feira (14)

Resultado da Mega-Sena 2927, desta terça-feira (14)
Imagem - Psicólogo é preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes

Psicólogo é preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)