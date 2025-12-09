Acesse sua conta
Avião faz pouso de emergência em rodovia e aterrissa em cima de carro; veja

No momento do impacto, foi possível ver os destroços sendo lançados na pista

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 21:38

Acidente entre avião e carro durante pouso de emergência
Acidente entre avião e carro durante pouso de emergência Crédito: Reprodução

Um avião fez um pouso de emergência, nesta segunda-feira (8), e causou um acidente no meio de uma rodovia. O avião de modelo Beechcraft 55, que transportava duas pessoas, precisou pousar na Interestadual 95 (I-95), no condado de Brevard, na Flórida, nos Estados Unidos, mas acabou aterrissando em cima de um carro.

A colisão aconteceu por volta das 17h45 (horário local). De acordo com informações da Patrulha Rodoviária da Flórida (FHP), siga em inglês), a aeronave pousou em cima de um carro modelo Toyota Camry, que era conduzido por uma mulher de 57 anos.

Veja o momento em que o avião aterrissou em cima do carro

1 de 19
Imagens registradas por passageiros de outros veículos que estavam no rodovia mostram o momento do impacto. Quando o avião encosta no automóvel, é possível ver destroços sendo lançados na pista. Em seguida o avião cai na rodovia.

A condutora do carro teve ferimentos leves e foi encaminhada para um hospital. O piloto e o passageiro do avião não ficaram feridos.

A Administração Federal de Aviação (FFA, sigla em inglês) assumiu as investigações do acidente aére. Já a FHP vai cuidar das investigações do acidente de trânsito.

Tags:

Avião Carro Estados Unidos Pouso de Emergência

