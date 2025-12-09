ACIDENTE

Avião faz pouso de emergência em rodovia e aterrissa em cima de carro; veja

No momento do impacto, foi possível ver os destroços sendo lançados na pista

Monique Lobo

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 21:38

Acidente entre avião e carro durante pouso de emergência Crédito: Reprodução

Um avião fez um pouso de emergência, nesta segunda-feira (8), e causou um acidente no meio de uma rodovia. O avião de modelo Beechcraft 55, que transportava duas pessoas, precisou pousar na Interestadual 95 (I-95), no condado de Brevard, na Flórida, nos Estados Unidos, mas acabou aterrissando em cima de um carro.

A colisão aconteceu por volta das 17h45 (horário local). De acordo com informações da Patrulha Rodoviária da Flórida (FHP), siga em inglês), a aeronave pousou em cima de um carro modelo Toyota Camry, que era conduzido por uma mulher de 57 anos.

Imagens registradas por passageiros de outros veículos que estavam no rodovia mostram o momento do impacto. Quando o avião encosta no automóvel, é possível ver destroços sendo lançados na pista. Em seguida o avião cai na rodovia.

A condutora do carro teve ferimentos leves e foi encaminhada para um hospital. O piloto e o passageiro do avião não ficaram feridos.