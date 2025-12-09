Acesse sua conta
Idoso morre após bater em cerca depois de sair de estrada em acidente na Bahia

Caso foi registrado no último domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:21

Miguel dos Santos morreu em acidente
Miguel dos Santos morreu em acidente Crédito: Reprodução

Um motociclista identificado como Miguel dos Santos morreu no domingo (7) após sofrer um acidente na zona rural de Irajuba, no sudoeste baiano. A vítima perdeu o controle da moto que conduzia e acabou colidindo contra uma cerca no povoado de Mocó.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, Miguel seguia por uma estrada vicinal quando ocorreu a batida. O impacto foi violento e ele não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local, antes da chegada do socorro.

As equipes responsáveis emitiram as guias para os procedimentos periciais e para a remoção do corpo. Até o momento, não há confirmação sobre os horários do velório ou detalhes do sepultamento. Por meio de nota, a Prefeitura de Irajuba emitiu pesar pela morte de Miguel dos Santos.

Por meio de nota, a Prefeitura de Irajuba expressou pesar pela morte de Miguel dos Santos. A gestão destacou que o motociclista já integrou a Guarda Municipal e desempenhou suas atividades com responsabilidade e comprometimento. O caso foi registrado na Delegacia Territorial do município, que dará continuidade às apurações.

