Idoso morre após bater em cerca depois de sair de estrada em acidente na Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:21
Um motociclista identificado como Miguel dos Santos morreu no domingo (7) após sofrer um acidente na zona rural de Irajuba, no sudoeste baiano. A vítima perdeu o controle da moto que conduzia e acabou colidindo contra uma cerca no povoado de Mocó.
De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, Miguel seguia por uma estrada vicinal quando ocorreu a batida. O impacto foi violento e ele não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local, antes da chegada do socorro.
Idoso morreu em acidente
As equipes responsáveis emitiram as guias para os procedimentos periciais e para a remoção do corpo. Até o momento, não há confirmação sobre os horários do velório ou detalhes do sepultamento. Por meio de nota, a Prefeitura de Irajuba emitiu pesar pela morte de Miguel dos Santos.
A gestão destacou que o motociclista já integrou a Guarda Municipal e desempenhou suas atividades com responsabilidade e comprometimento. O caso foi registrado na Delegacia Territorial do município, que dará continuidade às apurações.