Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso morre após ser 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua

Com o impacto, Antônio Romão chegou a ficar tetraplégico

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 20:50

Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua
Idoso atravessava a rua no momento da colisão Crédito: Reprodução

Um idoso de 72 anos morreu, no sábado (6), após ser "atropelado" por um cachorro na cidade de Piacatu, no interior de São Paulo. Antônio Romão atravessava a rua Zualdo Paganini, no dia 7 de agosto, quando dois cachorros apareceram correndo.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos cachorros colidiu com o idoso. Com o impacto, Antônio chegou a ser arremessado no ar antes de cair no chão.

Atenção, imagens fortes: veja o momento em que o cachorro colide com o idoso

Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução
Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução
Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução
Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução
Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução
Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução
Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução
Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução
Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução
1 de 9
Idoso é 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua por Reprodução

Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e, posteriormente, ficou internado na Santa Casa de Araçatuba, também no interior de São Paulo.

Na queda, o idoso bateu a cabeça e fraturou o nariz. No dia 2 de outubro, um boletim do hospital informou que Antônio havia perdido totalmente a função motora e sensorial do pescoço às pernas.

O tutor do cachorro revelou que o animal escapou de casa e não estava acostumado a ficar na rua. De acordo com a família do idoso, ele estava prestando ajuda.

Leia mais

Imagem - Dona de abrigo irregular mantém idosos em local insalubre e confisca aposentadorias

Dona de abrigo irregular mantém idosos em local insalubre e confisca aposentadorias

Imagem - Idoso de 77 anos é autuado em flagrante por manter cativeiro ilegal de aves silvestres

Idoso de 77 anos é autuado em flagrante por manter cativeiro ilegal de aves silvestres

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Tags:

Cachorro Idoso Atropelado

Mais recentes

Imagem - Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda

Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda
Imagem - Justiça da Itália pede a Moraes informações sobre prisão de Zambelli

Justiça da Itália pede a Moraes informações sobre prisão de Zambelli
Imagem - Assembleia do Rio de Janeiro aprova revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

Assembleia do Rio de Janeiro aprova revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador
01

Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador

Imagem - Marcelinho Sangalo brilha ao tocar percussão em show do Parangolé: 'Deu o nome'; VÍDEOS
02

Marcelinho Sangalo brilha ao tocar percussão em show do Parangolé: 'Deu o nome'; VÍDEOS

Imagem - Inmet emite alerta amarelo de chuvas para mais de 35 cidades baianas
03

Inmet emite alerta amarelo de chuvas para mais de 35 cidades baianas

Imagem - Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada
04

Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada