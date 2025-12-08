ACIDENTE

Idoso morre após ser 'atropelado' por cachorro ao atravessar a rua

Com o impacto, Antônio Romão chegou a ficar tetraplégico

Monique Lobo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 20:50

Idoso atravessava a rua no momento da colisão Crédito: Reprodução

Um idoso de 72 anos morreu, no sábado (6), após ser "atropelado" por um cachorro na cidade de Piacatu, no interior de São Paulo. Antônio Romão atravessava a rua Zualdo Paganini, no dia 7 de agosto, quando dois cachorros apareceram correndo.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos cachorros colidiu com o idoso. Com o impacto, Antônio chegou a ser arremessado no ar antes de cair no chão.

Atenção, imagens fortes: veja o momento em que o cachorro colide com o idoso

Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e, posteriormente, ficou internado na Santa Casa de Araçatuba, também no interior de São Paulo.

Na queda, o idoso bateu a cabeça e fraturou o nariz. No dia 2 de outubro, um boletim do hospital informou que Antônio havia perdido totalmente a função motora e sensorial do pescoço às pernas.