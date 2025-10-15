Mãe é presa suspeita de envolvimento na morte do próprio filho de um ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:41
Uma mulher foi presa, suspeita de ter participação na morte do próprio filho, um bebê de apenas um ano. Ela foi encontrada na cidade de São Simão, em Goiás, embora o crime tenha sido cometido em São Joaquim da Barra, em São Paulo.
A criança morreu em julho deste ano, como consequência de maus-tratos, conforme apurado pelo portal G1. A vítima foi identificada como Gael Henrique Cândido Mendes.
Gael foi encontrado morto com lesões no rosto e na cabeça
A criança morava com a mãe e a madrasta. No mês seguinte, a madrasta foi presa, pois era a responsável pelos cuidados da criança no momento do ocorrido. À polícia, ela alegou que a criança engasgou com água enquanto tomava banho, mas a versão foi contestada pelo laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML). O documento indicou lesões no rosto e na cabeça, além de uma fratura no braço, que não recebeu os devidos cuidados.
"A Polícia Civil está adotando o critério investigativo diante das circunstâncias que ela apresentou nas suas declarações, que se divergem do laudo do Instituto Médico Legal, que não apresentou afogamento, e apresentou hemorragias internas na região abdominal", explicou o delegado responsável pelo caso Victor Farnezi em entrevista ao G1 na época do ocorrido.