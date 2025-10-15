Acesse sua conta
Mãe é presa suspeita de envolvimento na morte do próprio filho de um ano

Criança morreu em julho deste ano

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:41

Gael Henrique Cândido Mendes
Gael Henrique Cândido Mendes

Uma mulher foi presa, suspeita de ter participação na morte do próprio filho, um bebê de apenas um ano. Ela foi encontrada na cidade de São Simão, em Goiás, embora o crime tenha sido cometido em São Joaquim da Barra, em São Paulo.

A criança morreu em julho deste ano, como consequência de maus-tratos, conforme apurado pelo portal G1. A vítima foi identificada como Gael Henrique Cândido Mendes.

Gael foi encontrado morto com lesões no rosto e na cabeça

Gael Henrique Cândido Mendes
Gael Henrique Cândido Mendes por Reprodução
1 de 2
Gael Henrique Cândido Mendes por Reprodução

A criança morava com a mãe e a madrasta. No mês seguinte, a madrasta foi presa, pois era a responsável pelos cuidados da criança no momento do ocorrido. À polícia, ela alegou que a criança engasgou com água enquanto tomava banho, mas a versão foi contestada pelo laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML). O documento indicou lesões no rosto e na cabeça, além de uma fratura no braço, que não recebeu os devidos cuidados.

"A Polícia Civil está adotando o critério investigativo diante das circunstâncias que ela apresentou nas suas declarações, que se divergem do laudo do Instituto Médico Legal, que não apresentou afogamento, e apresentou hemorragias internas na região abdominal", explicou o delegado responsável pelo caso Victor Farnezi em entrevista ao G1 na época do ocorrido.

