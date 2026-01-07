Acesse sua conta
Polícia investiga restaurante em shopping de Salvador por servir bebida com água sanitária

Cliente passou mal após ingerir líquido em estabelecimento no Caminho das Árvores; amostras foram recolhidas pela Polícia Civil para perícia

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:54

Um restaurante localizado em um shopping center no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, é alvo de uma investigação da Polícia Civil após uma cliente denunciar ter recebido uma bebida contaminada com água sanitária. O caso, que teria ocorrido no dia 29 de dezembro de 2025, mobilizou agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor (Decon).

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

A vítima, que não teve a identidade revelada, relatou que estava no estabelecimento quando pediu uma bebida e, logo após o primeiro gole, sentiu um forte gosto de produto químico e começou a passar mal. Segundo informações preliminares, a substância presente no copo apresentava características compatíveis com hipoclorito de sódio (água sanitária).

De acordo com as investigações, a contaminação ocorreu devido ao armazenamento irregular do produto de limpeza em uma garrafa originalmente destinada a bebidas gaseificadas. Por um erro de identificação do conteúdo, a substância foi servida por engano a um cliente.

Equipes da Decon estiveram no restaurante para realizar uma inspeção e recolher amostras do produto servido, além de garrafas e utensílios utilizados no preparo. Todo o material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por exames laboratoriais que devem confirmar a presença e a concentração do agente químico.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é tratado inicialmente como um possível crime contra as relações de consumo e saúde pública. Os responsáveis pelo estabelecimento e os funcionários que estavam de serviço no momento do incidente devem ser intimados para prestar depoimento nos próximos dias.

Até o fechamento desta matéria, a administração do restaurante e o shopping center onde o comércio funciona não haviam emitido um posicionamento oficial sobre o ocorrido. A investigação busca esclarecer se houve uma falha gravíssima nos protocolos de limpeza ou se o incidente foi provocado de forma deliberada.

A vítima recebeu atendimento médico e passa bem, mas a polícia aguarda o laudo pericial para definir os próximos passos do inquérito.

