Projeto com atendimento psicológico gratuito é retomado em Salvador; saiba como participar

Atendimento é por ordem de chegada

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:17

Projeto Curare, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador, retoma os atendimentos a partir deste sábado (10) Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Projeto Curare, que oferece atendimento psicológico gratuito e assistência social a pessoas que não podem custear o tratamento em Salvador, vai retomar os atendimentos a partir do próximo sábado (10).

A iniciativa é da Guarda Civil Municipal (GCM), que acontece na Lagoa dos Pássaros, no Stiep, e as atividades ocorrem aos sábados, das 8h às 12h. Em média, cerca de 60 pessoas são atendidas por dia, por ordem de chegada, através de triagem.

No ano passado, foram quase 2 mil pessoas atendidas, por 60 profissionais, entre psicólogos, psicopedagogos, psicanalistas, assistentes sociais e filósofos, estes últimos responsáveis pelas rodas de conversa.

A iniciativa começou em 2021, mas em 2024 o projeto foi ampliado e batizado de Curare, que em latim significa algo como tratar, cuidar ou preocupar-se, sendo a raiz de palavras como cura e curador. No local, o paciente passa por uma triagem realizada por assistentes sociais e é encaminhado para uma consulta individual com um psicólogo voluntário.

O coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM, James Azevedo, afirma a importância da iniciativa durante todo o ano. “As pessoas estão com diversos problemas, entre eles ansiedade, crises diversas, então a gente entende que é muito importante cuidar, não só no Janeiro Branco. A saúde é um direito humano fundamental e a gente põe isso em prática”, diz.