PM reformado baiano morre na Itália durante viagem com a esposa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:51
O primeiro-tenente reformado da Polícia Militar da Bahia, Gilmar Santana Leal, 61, morreu nesta semana na Itália após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante uma viagem pela Europa com a família. Ele foi internado no final de dezembro e teve a morte confirmada na última terça-feira (6).
A esposa de Gilmar, a professora de inglês Bárbara Costa, contou em um vídeo publicado nas redes sociais que a família vinha enfrentando dificuldades para conseguir as documentações necessárias para o translado do corpo. Nesta quinta-feira (8), após a repercussão do relato, Bárbara disse que conseguiu o documento que informa qual foi o motivo da morte do PM reformado.
A família espera que o corpo retorne ao Brasil em até uma semana. "Hoje, eu fui encaminhada até o Instituto Médico Legal e consegui o documento com a causa morte. Agora, depende da seguradora entrar em contato com a funerária e acreditamos que, em uma semana, a gente consiga trazer Gil de volta para casa", afirmou.
Gilmar Leal sofreu um AVC no primeiro dia de viagem da Itália e passou 12 dias internado em um hospital localizado em Roma. Conhecido como 'Paulista', o policial militar reformado era conhecido em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, pela atuação como segurança de figuras públicas.