VÍDEO

Pescador faz registro raro de orcas no litoral da Bahia; assista

Animais foram flagrados na quarta-feira (7) por grupo de pescadores de Ilhéus

Maysa Polcri

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15:25

Orcas são avistadas no litoral da Bahia Crédito: Reprodução

O pescador Fernando Filho compartilhou um registro raro de aparição de orcas no litoral de Ilhéus, no sul da Bahia. No vídeo gravado por ele na quarta-feira (7), três animais aparecem cercando o barco de pesca.

Fernando Filho conta que esta é a segunda vez que ele avista orcas na região. A primeira teria ocorrido há cerca de seis anos. "Eu vi um grupo de orcas aqui na cidade e muita gente duvidou. Hoje, vimos novamente e conseguimos uma filmagem incrível. Esse é o bicho mais inteligente do oceano, nunca vai pegar uma isca", disse.

O pescador confirma que a presença dos animais na costa do Nordeste é rara. Em setembro de 2020, dois pescadores relataram que encontraram um grupo de orcas a cerca de 12 quilômetros da Praia da Espera, em Itacimirim, na Região Metropolitana de Salvador.

"É muito raro encontrar relatos de orcas no Nordeste. Quando eu falei a primeira vez, acharam que eu estava mentindo. Aí logo depois teve o relato delas em Salvador, e muita gente pensou que fossem as mesmas. Hoje, vimos de novo, e dessa vez com clareza", comemorou o pescador.