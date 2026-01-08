Pescador faz registro raro de orcas no litoral da Bahia; assista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15:25
O pescador Fernando Filho compartilhou um registro raro de aparição de orcas no litoral de Ilhéus, no sul da Bahia. No vídeo gravado por ele na quarta-feira (7), três animais aparecem cercando o barco de pesca.
Fernando Filho conta que esta é a segunda vez que ele avista orcas na região. A primeira teria ocorrido há cerca de seis anos. "Eu vi um grupo de orcas aqui na cidade e muita gente duvidou. Hoje, vimos novamente e conseguimos uma filmagem incrível. Esse é o bicho mais inteligente do oceano, nunca vai pegar uma isca", disse.
O pescador confirma que a presença dos animais na costa do Nordeste é rara. Em setembro de 2020, dois pescadores relataram que encontraram um grupo de orcas a cerca de 12 quilômetros da Praia da Espera, em Itacimirim, na Região Metropolitana de Salvador.
"É muito raro encontrar relatos de orcas no Nordeste. Quando eu falei a primeira vez, acharam que eu estava mentindo. Aí logo depois teve o relato delas em Salvador, e muita gente pensou que fossem as mesmas. Hoje, vimos de novo, e dessa vez com clareza", comemorou o pescador.
Apesar de serem conhecidas popularmente como "baleias", as orcas, na verdade, são da família dos golfinhos. Elas costumam ser confundidas por conta do tamanho, mas se diferenciam das baleias por, entre outros motivos, terem dentes.