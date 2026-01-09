SERVIÇO

Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Jequié

Partida será neste domingo (11), na Arena Fonte Nova

Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:39

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia realiza, neste domingo (11), uma operação especial para atender os torcedores que vão assistir à partida entre Bahia e Jequié, válida pela estreia do Campeonato Baiano. O jogo está marcado para as 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária informou que haverá ampliação na quantidade de viagens dos trens, de acordo com a demanda registrada ao longo do dia.

“Nosso objetivo é garantir que os torcedores tenham uma experiência segura no sistema metroviário, com uma operação eficiente, equipes reforçadas e mais viagens para agilizar o deslocamento até o estádio e o retorno para casa”, afirma Cleone Garcia, gerente de Estações e Terminais da concessionária.

Pagamento por aproximação

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca por meio de cartões de crédito ou débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo Recarga Pay. Para acessar, basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e aguardar a liberação com a luz verde.

Outras formas de recarga

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga por meio do:

App da CCR Mobilidade (disponível na App Store e Play Store);

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi;

Rede credenciada, com mais de 2 mil pontos de venda.