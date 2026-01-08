SALVADOR

Rondesp é recebida a tiros por traficantes do BDM no Vale da Muriçoca

A troca de tiros começou após denúncias de que indivíduos armados estariam vendendo drogas em plena via pública.

Nauan Sacramento

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:34

Rondesp BTS flagrou grupo armado Crédito: Divulgação

Moradores do Vale da Muriçoca, no bairro da Federação, em Salvador, enfrentaram momentos de tensão no início da tarde desta quinta-feira (8) devido a um intenso tiroteio. O confronto envolveu guarnições da Rondesp Atlântico e indivíduos armados suspeitos de integrarem facções criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes na região.

Conforme apurações iniciais, as equipes realizavam incursões táticas na localidade para averiguar denúncias sobre a comercialização de drogas em via pública. Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais teriam sido recebidos a tiros pelo grupo, o que deu início ao confronto armado e ao clima de pânico na comunidade.

No decorrer da diligência, os suspeitos fugiram por entre os becos e vielas da comunidade. Durante a tentativa de escape, o grupo teria abandonado uma saca com materiais ilícitos no interior de uma residência particular. O pacote foi localizado e apreendido pelas equipes da Rondesp.



Com o fim do confronto, as guarnições localizaram um homem baleado ao solo. O suspeito recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi conduzido por uma viatura da Rondesp ao Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, não há informações atualizadas sobre o seu quadro clínico.

A região do Vale da Muriçoca é apontada pelas autoridades como um ponto de forte influência da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). O histórico de disputas territoriais e o tráfico de drogas na área têm motivado operações recorrentes das forças de segurança para reprimir a criminalidade.