Traficante morre em confronto com a Rondesp em Capelinha de São Caetano

Um suspeito foi morto em confronto com policiais na Rua Major Pinheiro, no bairro Capelinha de São Caetano, na madrugada desta sexta-feira (7). De acordo com a Polícia Civil (CV), uma equipe da Rondesp BTS fazia rondas no local quando encontrou homens armados em via pública. Ao ver os policiais, os suspeitos teriam atirado contra a viatura e os agentes revidaram com mais tiros.