Homem é morto a tiros em Campinas de Brotas

Um homem identificado como Gabriel Freitas de Oliveira, 27 anos, foi morto a tiros no bairro de Campinas de Brotas. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (6), na Rua Maria Augusta Maia.

Policiais militares da 26ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar a ocorrência. Ao chegarem no local, os agentes já encontraram a vítima sem vida.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização da perícia. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.