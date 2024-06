Chacina em aniversário e tráfico: veja ficha de traficante que escapou da Operação Duplo X

O próprio Olho de Gato foi denunciado em 2014 pelo crime de sequestro mediante a extorsão. Antes disso, em 2013, o criminoso virou réu por roubo majorado. Os crimes, de acordo com a fonte policial, não se limitam a Salvador. “Por ser uma liderança do CV, que já comandava o tráfico na época do Comando da Paz, ele tem influência na logística de distribuição de drogas e em ações das facções ao longo dos anos”, diz.

Outro nome indiciado no processo é José Henrique de Souza Conceição, conhecido como Papa, outra liderança do CV. Ele foi preso em novembro de 2023 em Pernambuco. De acordo com a SSP-BA na época, apesar de ser localizado no Nordeste, Papa se escondia na Bolívia. De lá, tinha conexões com traficantes do CV no Rio de Janeiro e dava ordens para crimes em Salvador.