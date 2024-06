Alvo de operação, Olho de Gato comanda tráfico há mais de 10 anos

Ele é apontado como mandante da chacina que matou seis pessoas no bairro de Periperi

Nesta quinta-feira (6), foi deflagrada a Operação Duplo X, que mobiliza centenas de policiais em Salvador e tem como alvo a facção Comando Vermelho (CV). Os mandados são cumpridos em bairros conhecidos como bases do grupo na capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), cinco traficantes já foram presos em Tancredo Neves, Cosme de Farias e Nordeste de Amaralina. Os alvos seriam 'peixes grandes' do CV.