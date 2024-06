CV na mira: operação visa prender líderes da facção na região de Cosme de Farias

A Operação Duplo X, que mobiliza centenas de policiais na manhã desta quinta-feira (6) em Salvador, tem a facção do Comando Vermelho (CV) como alvo. Até por isso, os mandados são cumpridos em bairros conhecidos como bases do grupo na capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), cinco traficantes já foram presos em Tancredo Neves, Cosme de Farias e Nordeste de Amaralina. Os alvos, de acordo com uma fonte da polícia que prefere não se identificar, seriam 'peixes grandes' do CV.