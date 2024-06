DUPLO X

Com alvo no CV, operação termina com nove prisões em Salvador

Oito mandados foram cumpridos em Cosme de Farias, Tancredo Neves e Nordeste de Amaralina; um homem foi preso em flagrante



Da Redação

Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2024 às 11:40

Operação Duplo X foi deflagrada Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Nove pessoas foram presas durante a Operação Duplo X, deflagrada em Salvador, nesta quinta-feira (6). A operação teve como alvo integrantes do Comando Vermelho.

Segundo o delegado Eduardo Badaró, da Polícia Federal e coordenador da Ficco, as ações tiveram Foco em cinco bairros com altos índices de CVLI e reclamação constantes de extorsão de comerciantes. Oito mandados de prisão cumpridos em Cosme de Farias, Tancredo Neves e Nordeste de Amaralina. Um outra pessoa foi presa em flagrante.

"Foram capturas importantes, são elementos bastante perigosos que praticavam homicídios na região, extorsão de comerciantes, a atitude deles era bastante violenta na região. E o foco da gente é justamente combater esse tipo de crime, crime violento, praticado com facções criminosas e principalmente aqueles crimes que é que causam mais temor à população", explicou o delegado.