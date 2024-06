Mais de 340 kg de maconha são apreendidos e incinerados em Teofilândia

Três homens que eram responsáveis pelo transporte foram identificados e presos na quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, equipes do 16ºBPM faziam rondas durante a Operação Força Total quando receberam a denúncia de um carro com placa clonada em um posto de gasolina situado na BR-116, zona urbana do município. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os suspeitos retirando uma das placas do veículo. Dois suspeitos foram presos em flagrante.