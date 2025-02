RESPOSTA AO CRIME

Baixa no BDM: 'Berça' morre em confronto com a Rondesp no Lobato

Tiroteio aconteceu na Santa Luzia do Lobato

Bruno Wendel

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 14:39

"Berça" morre em confronto com a PM no Lobato Crédito: Divulgação

Com mandado de prisão em aberto, o traficante William Nascimento Santos Sena, de 26 anos, morreu em confronto com policiais militares no Lobato, na tarde desta sexta-feira (14). Ele era um dos "linhas de frente" do Bonde do Maluco (BDM) no bairro. >

Conhecido como “Berça” ou “Churry”, William tinha a prisão decretada por tráfico, assinada pelo juiz Horácio Moraes Pinheiro da 2ª Vara de Tóxicos de Salvador, em 20 de setembro de 2024. >

A troca de tiros aconteceu na Rua Raíssa Gomes, quando unidades das Rondas Especiais (Rondesp BTS) faziam uma intervenção, por volta das 15h, após denúncia de homens armados. >

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP /Salvador) registrou a morte por intervenção de agente de segurança pública de Wiliam Nascimento Santos Sena, de 26 anos, na localidade de Santa Luzia, bairro Lobato, nesta sexta-feira. >