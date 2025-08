60 ANOS

Bloco As Muquiranas anuncia retorno de Xanddy no Carnaval: 'Inesquecível'

Cantor volta a puxar o bloco depois de 11 anos

Maysa Polcri

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 16:07

Xanddy Harmonia Crédito: Walter Guedes/Divulgação

Depois de dez anos, o cantor Xanddy voltará a puxar o bloco As Muquiranas no Carnaval de Salvador. O retorno acontecerá em celebração aos 60 anos do bloco, em 2026. A agremiação vai desfilar com o tema Baile das Princesas, e as vendas já estão abertas. >

Xanddy comandou o bloco durante oito anos seguidos, sendo a última vez em 2025. "O bloco As Muquiranas comemora seis décadas de história e promete um Carnaval inesquecível [...] Xanddy, agora em carreira solo, marcou uma geração de foliões ao participar de oito edições consecutivas do desfile e volta com toda a energia e carisma que o consagraram na avenida", diz a agremiação, em nota. O cantor puxará o bloco no sábado, no Campo Grande. As atrações de segunda e terça ainda serão anunciadas. >

O tema do próximo Carnaval do bloco faz referência à beleza e ao encanto. "A fantasia deste ano será à altura da ocasião: rica em detalhes, com visual exuberante e cheia de personalidade", completa. Os associados podem garantir as fantasias diretamente na Central de Vendas do bloco, no Edifício Aclamação, no bairro do Campo Grande, em Salvador. >

Carnaval 2026

A prefeitura de Salvador definiu o tema para o Carnaval de 2026. Na próxima edição do festejo tradicional, o samba, símbolo maior da cultura popular brasileira, será o grande homenageado durante os sete dias de folia, que ocorre entre os dias 12 e 17 de fevereiro do próximo ano.>