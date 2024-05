OPERAÇÃO FORÇA TOTAL

Suspeito de tráfico morre em confronto com a Rondesp no Engenho Velho da Federação

Com ele, foram encontrados um revólver Taurus calibre 38 e 102 porções de crack

Um homem, suspeito de tráfico, foi morto em uma troca de tiros com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico, durante cumprimento da Operação Força Total no Engenho Velho da Federação, em Salvador. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (30).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a morte por intervenção de agente de segurança pública de um homem, ainda sem identificação formal. De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais foram acionados para a localidade do Forno por uma denúncia de que homens armados estariam na região, "com a intenção de realizar uma investida criminosa em uma localidade nas imediações".