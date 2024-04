VITÓRIA DA CONQUISTA

Suspeito de invadir hospital e executar paciente em Brumado é morto pela PM

A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (29), em Vitória da Conquista

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 17:02

Material apreendido pela PM Crédito: Divulgação

Um homem foi morto por policiais militares da Rondesp Sudoeste, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Ele era suspeito de participar do homicídio de paciente em um hospital de Brumado, na mesma região. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Zabelê, de acordo com a Polícia Civil.

Os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 20 munições calibre 45, um tablete e duas porções de maconha, meio tablete de crack, uma balança de precisão e diversas embalagens comumente utilizadas no fracionamento e comercialização de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram encaminhadas para o bairro após receberem informações sobre a localização de um dos autores do ataque a uma unidade hospitalar em Brumado, no dia anterior. Ao chegar no local, os policiais visualizaram o indivíduo armado que, ao perceber a aproximação policial, disparou contra os PMs.

A polícia revidou o ataque e após o confronto, Fabrício Santos Meira, de 30 anos, foi encontrado ferido, sendo socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Ele é suspeito de envolvimento em outros crimes na região de Brumado.

Todo o material apreendido foi apresentado ao Distrito Integrado De Segurança Pública (Disep), onde a ocorrência foi formalizada.

No domingo (28), um homem, identificado como Filipe Batista Lobo, foi morto a tiros dentro do Hospital Magalhães Neto, na cidade de Brumado. Segundo informações da Polícia Civil, Filipe estava internado após sofrer uma tentativa de homicídio na madrugada de sábado (27), quando um grupo de homens armados invadiu a casa dele no bairro de Baraúna.

No hospital, Filipe fazia um raio-X quando foi atacado pela segunda vez. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a prefeitura de Brumado, os homens se passaram por pacientes para entrar na unidade de saúde e, depois, ameaçaram uma enfermeira com uma arma para conseguir ter acesso ao local onde estava Filipe. Ninguém mais ficou ferido.