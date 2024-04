CRIME

Homem é morto a tiros em zona rural de Santo Estêvão

Militares da 57ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar a informação de um homem caído ao solo. Ao chegarem no local, os PMs constataram o fato. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.

A Delegacia Territorial (DT/ Santo Estevão) investiga a morte da vítima por disparos de arma de fogo. As guias periciais e de remoção foram expedidas. Atividades de investigação são realizadas para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.