OBRA SOCIAL

Um mês sem Divaldo: veja o que é feito para manter o legado do médium na Mansão do Caminho

Espaço tem mais de 70 anos de existência

Monique Lobo

Publicado em 15 de junho de 2025 às 11:06

Mansão do Caminho Crédito: Reprodução

Um mês após a partida de Divaldo Franco, médium e líder religioso baiano, voluntários, doadores e, principalmente, assistidos da Obra Social Mansão do Caminho se preocupam com a continuidade do trabalho na instituição. >

O legado é valioso e todos os serviços disponibilizados ao longo dos mais de 70 anos de existência são extremamente necessários para a população carente que depende dessa assistência.>

No entanto, quem acompanha de perto a história da Mansão do Caminho está seguro de que sua continuidade é uma realidade. Isso porque, tudo foi preparado para essa continuidade, especialmente pelo próprio Divaldo Franco, que fortaleceu a instituição para que aqueles que permanecessem na obra mantivessem o trabalho.>

“O primeiro ponto é que nossa diretoria e coordenações não foram formadas hoje. São pessoas que construíram a obra ao lado de Divaldo, que assumiram essa missão há décadas e entendem a importância de fazer o bem. São voluntários da causa, sem remuneração, desde a juventude, assim como nossos fundadores, Divaldo e Nilson”, explica Mário Sérgio, presidente da instituição e voluntário há 35 anos.>

Mário reforça ainda que as lideranças têm os conhecimentos técnicos necessários para a atuação em suas áreas. “A diretora do Centro Educacional foi professora e coordenadora de escola particular por muito tempo e há 50 anos cuida de nossas escolas aqui na Mansão do Caminho, por exemplo. Na diretoria médica, contamos com um psiquiatra conceituado e na administração temos administradores e empresários com larga experiência em gestão. É uma equipe que leva a sério seu papel na obra”, complementa.>

Além do time de voluntários — que já ultrapassa 300 pessoas —, há um quadro de funcionários técnicos, com experiência e formação profissional, que se dedicam a fortalecer os setores estratégicos, como auditoria, coordenação de projetos e comunicação. A manutenção financeira é assegurada por doações de pessoas físicas e jurídicas, convênios com instituições públicas e privadas, editais governamentais e iniciativas como a Nota Premiada Bahia, além de doações por dedução do Imposto de Renda.>

Sabrina França, coordenadora institucional, esclarece que a Mansão do Caminho conta com projetos consolidados, auditados e confiáveis, seguindo todas as regras das legislações vigentes. >

“Estamos aptos a receber doações nacionais e internacionais, e quem deseja ajudar encontra aqui opções que vão desde o bazar até projetos como o ‘Adote uma Turma’, por meio do qual a empresa colabora com uma cota destinada a custear o ano letivo de alunos de uma de nossas escolas. Além de contribuir socialmente com centenas de famílias, nesses casos, as empresas têm contrapartidas interessantes, como fortalecimento da marca e benefícios previstos nas Leis de Incentivo”, exemplifica.>