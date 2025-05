HOMENAGEM

Projeto de lei quer dar nome de Divaldo Franco a rua de Salvador; veja qual

O projeto está em tramitação na Câmara Municipal de Salvador

Monique Lobo

Publicado em 22 de maio de 2025 às 22:00

Divaldo Franco Crédito: Divulgação

O líder espírita Divaldo Franco, que faleceu no último dia 13, pode virar nome de rua na capital da baiana. A mudança no nome da via que abriga a Mansão do Caminho, situada no bairro de Pau da Lima, para Rua Divaldo Franco é objeto de um Projeto de Lei (PL) que está em tramitação na Câmara Municipal de Salvador. Atualmente, a rua se chama Jayme Vieira Lima. >

O PL 177/2025, de autoria do vereador Maurício Trindade (PP), tem como objetivo "reconhecer a trajetória de vida e o legado de Divaldo, cuja atuação filantrópica impacta milhares de pessoas há décadas".>

Legado>

Fundada por ele, a Mansão do Caminho recebe mais de 5 mil pessoas, que buscam auxílio material, educacional e espiritual. No departamento educacional, acolhe quase dois mil alunos, que iniciam a sua história de vida na Creche A Manjedoura, passando pelo Jardim de Infância Esperança, pela Escola Alvorada Nova, seguindo pelas Escolas Jesus Cristo e Allan Kardec, no ensino fundamental, e prosseguem com seus estudos até o ensino médio, no Colégio Nilson de Souza Pereira.>

No departamento de assistência social, a Caravana Auta de Souza realiza atividades socorristas diárias, oferecendo auxílio a mais de 500 pessoas em estado de vulnerabilidade social, com patologias graves, idosos e gestantes. Por meio do Centro Socioassistencial Integrado Ana Franco, a Mansão do Caminho desenvolve atividades extraescolares, com cursos artísticos e profissionalizantes para os alunos matriculados.>

A Casa ainda oferece assistências através do Projeto Encontros de Cidadania da Melhor Idade, o Grupo de Ação Comunitária Lygia Banhos e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).>