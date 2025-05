REVIRAVOLTA

Demitido por ciúmes de diretor, ex-Globo sobrevive matando ratos e baratas

Ator ficou conhecido por seu papel de galã em 'Sassaricando' (1987–1988)

O motivo do desligamento, segundo o próprio ator, foi ciúmes de um diretor na novela que faria em seguida. Durante o primeiro dia de gravações um suposto flerte entre ele e a jornalista Valéria Monteiro teria incomodado o então diretor Paulo Ubiratan, que iniciava um relacionamento com ela.>

“Ela chegou no Paulo e disse que eu tinha cantado ela. Não houve assédio nem nada”, afirmou Maurício. “No dia que fui gravar a cena, meu nome estava cortado. Perguntei por quê, e o diretor me perguntou se eu não tinha cantado a mulher dele. Eu disse que não. Mas naquela época eu não tinha como me defender”, revelou Maurício. >