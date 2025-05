PADRE POP

Saiba quem é Padre Patrick, celebridade da internet que participa da CPI das Bets

Capixaba foi convidado a falar sobre os impactos do vício em apostas online

Celebridade nas redes sociais, o Padre Patrick foi convidado a participar da CPI das Bets por meio de requerimento de autoria do senador Dr. Hiran (PP-RR), presidente do colegiado. O religioso começou a declaração à Comissão Parlamentar de Inquérito na manhã desta quarta-feira (21) com o objetivo de representar a Igreja Católica sobre os impactos do vício em apostas online. >

Na ocasião, ele contou que já recebeu propostas relacionadas a apostas, mas recusou, argumentando que esse tipo de divulgação é contrária aos ensinamentos do evangelho. “Muita gente que acha que eu estou envolvido com jogo e eu nunca recebi nenhum centavo. Já recebi várias propostas, eu poderia estar milionário, se eu quisesse. Mas eu sempre tive na minha consciência que eu não poderia me envolver com jogo, não simplesmente porque eu sou padre, mas porque eu sou cristão, seria um erro da minha parte porque isso é contrário ao evangelho", finalizou no vídeo.>

História de vida do Padre Patrick

O sucesso veio através de vídeos gravados para se conectar com as pessoas durante um período de crise de depressão."Quando eu fui me recuperando, a terapia, o remédio, a fé, foi logo no início da pandemia. Mas com a Igreja fechada, o lockdown, o pouco contato com as pessoas, eu precisava de alguma forma me comunicar. Aí eu comecei a responder a caixinha de perguntas no Instagram para o público que me seguia na ocasião, duas mil pessoas, da minha paróquia”, contou em entrevista ao Gazeta Meio Dia em abril de 2022.>