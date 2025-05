UAI...

Samara Felippo afirma que tem um relacionamento monogâmico, mas aberto: 'Quero putaria'

Atriz expôs acordos com o namorado Elídio Samma

A atriz Samara Felippo expôs detalhes de seu relacionamento com o ator e humorista Elídio Samma. Segundo a famosa, ela mantém uma relação afetivamente monogâmica, mas aberta, em que os dois podem ‘ficar’ com outras pessoas.>

"Eu descobri isso depois, meu relacionamento é monogâmico, mas aberto", revelou Samara ao podcast Louva a Deusa nesta terça-feira (20). "Ele [o relacionamento] é afetivamente monogâmico. Eu, por enquanto, não consigo me apaixonar [por outros], só por ele. Mas, ninguém tá proibido de nada. Eu não me interesso por outras pessoas, mas eu quero beijar outras pessoas", explicou. >

Ao ser questionada sobre a possibilidade de se apaixonar por outro neste acordo, ela garantiu que não vislumbra essa possibilidade. "Eu não vejo isso acontecendo agora, eu queria essa bagunça com ele", afirmou a atriz. >

Indo mais afundo nos acordo, ela contou que os dois não marcam encontros com outras pessoas e que também não contam as experiências para o outro. "Mas, se a gente está em um lugar que bate um tesão, um desejo por outra pessoa, que não seria em relação afetiva, eu não quero saber", falou. “O combinado é que os dois só dividiam experiências mais íntimas, o que ainda não aconteceu”, finalizou. >

Por fim, ela reforçou que não se apaixonou durante o relacionamento com Elídio. "Nunca me apaixonei por ninguém [outras pessoas], não tenho interesse, não estou aberta a isso. Mas, se beijar na boca, for gostoso, quer beijar de novo... trocou o telefone, mandou uma mensagem? Aí eu quero saber!".>