'DEMONIZAÇÃO'

Rafael Cardoso aparece irreconhecível após harmonização facial: 'Não acredito'

Novo visual surpreendeu fãs e gerou reações nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 21 de maio de 2025 às 19:29

Rafael Cardoso antes e depois Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ator Rafael Cardoso surpreendeu os fãs ao aparecer com o rosto completamente diferente após realizar uma harmonização facial. O novo visual gerou grande repercussão nas redes sociais e muitos internautas disseram que mal conseguiam reconhecê-lo. >

"Meu pai amado! Esse rapaz era tão lindo, olha o que ele fez!", comentou uma usuária. Outra afirmou: "Ficou irreconhecível". Já uma terceira acrescentou: "O Rafa estava bem melhor antes, do jeito que ele era. Não precisava disso... Ainda bem que é temporário". “Não acredito”, comentou a atriz Erika Januza, sem acreditar na decisão do colega de profissão.>

Após a repercussão, o ator se manifestou no seu Instagram nesta quarta-feira (21). De forma breve, explicou que o inchaço no rosto é resultado do procedimento estético feito recentemente. "Ainda inchado do procedimento? Sim", garantiu o ex-ator da Globo. >

Rafael Cardoso após harmonização Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Acusações e processos

Rafael Cardoso acumula polêmicas e processos que expõem um comportamento agressivo e machista. No início deste ano, ele chegou a confirmou que mandou mensagens inapropriadas para a ex-atriz mirim Duda Wendling, que na época tinha 15 anos. Os dois já haviam contracenado juntos na novela A Vida da Gente (2011), quando a atriz tinha apenas seis anos.>

Já em novembro de 2024, a jornalista Sônia Bridi, ex -sogra do ator, entrou com um processo contra Rafael Cardoso, solicitando medida protetiva. Ela alegou ter sido alvo de ameaças e violência psicológica. >