TELEVISÃO

Rafael Cardoso detona novela da Globo: ‘Uma bosta’

Em entrevista, o ator relembra trajetória na televisão, elogia sucessos e dispara contra novela, apontando a produção como seu único fracasso

O ator Rafael Cardoso foi direto ao comentar sobre uma das novelas de sua carreira que, segundo ele, não correspondeu às expectativas. Em entrevista ao Jornal dos Famosos, do canal LeoDias TV no YouTube, na última sexta-feira (11), o artista não poupou críticas a Sol Nascente, trama exibida pela Globo entre 2016 e 2017. >

Durante o bate-papo, o artista de 38 anos foi irônico ao chamar Sol Nascente de seu “único fracasso” na televisão. “Só uma aí no meio dessas… tinha que ter uma merdinha no meio”, disse, em tom de brincadeira.>

Questionado sobre os atuais remakes que vêm ganhando espaço na programação da emissora, Rafael admitiu que não acompanha as novas versões nem outras produções do horário nobre. “Não assisto novela. Nem as minhas eu vi. Minha rotina é puxada, é difícil parar pra acompanhar”, explicou.>

Relembre Sol Nascente

Transmitida entre agosto de 2016 e março de 2017, Sol Nascente foi ao ar no horário das 18h e sucedeu o fenômeno Êta Mundo Bom!. Com locações litorâneas e influência das culturas japonesa e italiana, a novela girava em torno de um triângulo amoroso protagonizado por Alice (Giovanna Antonelli), Mário (Bruno Gagliasso) e César (Rafael Cardoso).>

Apesar do cenário paradisíaco e do apelo multicultural, a produção foi alvo de críticas por sua narrativa arrastada e pela falta de química entre alguns personagens. A recepção morna do público ao longo da exibição refletiu-se nos índices de audiência e contribuiu para o sentimento de frustração do ator com a obra.>