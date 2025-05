VIDA SIMPLES

Atriz de Cheias de Charme buscou emprego como faxineira e fez vaquinha online para se manter

Ex-Globo vive um novo período na carreira, com empregos comuns nos Estados Unidos

Cheia de Charque foi exibida na TV Globo em 2012 Crédito: Alex Carvalho/CGCOM

Mesmo com o enorme sucesso de 'Cheias de Charme' , novela exibida na TV Globo em 2012, uma das atrizes do elenco não está com uma vida financeira tão confortável quanto o público imaginaria. A artista responsável por dar vida a Ariela, Simone Gutierrez, busca emprego como faxineira e já precisou abrir uma vaquinha virtual para conseguir se manter. >

Isso porque, apesar do alcance de sua personagem, com a negativa de novas oportunidades na emissora, Simone resolveu se mudar para os Estados Unidos e buscar outras formas de ganhar dinheiro. Vivendo um período com empregos comuns e encarando fazer faxinas, luxo não é uma realidade para a ex-Globo após treze anos de Cheias de Charme. >

Simone Gutierrez Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O anúncio da busca de empregos na área foi feito pelo atriz em julho de 2024 através das suas redes sociais, onde buscou também outras indicações de vagas de trabalho em Orlando, na Flórida (EUA). Poucos meses depois, em meados de agosto do mesmo ano, a vaquinha virtual foi publicada, ganhando repercussão entre os fãs.>

Inicialmente, o objetivo da vaquinha era arrecadar R$ 25 mil para que Simone conseguisse se manter nos primeiros meses no país. Porém, no mesmo mês, ela exibiu um crachá do seu novo emprego como recepcionista de uma escola de línguas.>

Quem é Simone Gutierrez?

Nascida em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Simone Gutierrez, iniciou a sua carreira como bailarina e como atriz de musicais como “Tarzan”(2006), “Hairspray” (2009) — dirigido por Miguel Falabella –, e “Priscilla, Rainha do Deserto” (2012), até que entrou no elenco na Rede Globo.

>