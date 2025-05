CONFUSÃO NA VOTAÇÃO

Vereador acusa deputado Hilton Coelho de liderar invasão e agressões na Câmara de Salvador

Segundo o parlamentar, o ato foi liderado por sindicalistas e contou com a participação direta do deputado estadual

Pombo Correio

Publicado em 22 de maio de 2025 às 21:00

Vereador Daniel Alves (PSDB) Crédito: Divulgação

O vereador Daniel Alves (PSDB) classificou como “lamentável” a invasão da Câmara Municipal de Salvador, ocorrida durante a sessão plenária desta quinta-feira (22). Segundo ele, o ato foi liderado por sindicalistas e contou com a participação direta do deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), além de Kleber Rosa, coordenador da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), e Elza Melo, diretora da APLB Sindicato.>

“Manifestantes criminosos invadiram a Câmara. Alguns deles, segundo a própria Polícia Militar, estavam armados. Entraram agredindo vereadores, deram murros, morderam… O vereador Sidninho, inclusive, vai registrar boletim de ocorrência”, afirmou Daniel Alves durante entrevista.>

O vereador destacou que a liderança do ato foi visivelmente conduzida por Hilton Coelho, Kleber Rosa e Elza Melo. “Foi tudo liderado, claramente, por Hilton, Kleber e Elza da APLB. Em alguns momentos, eles diziam que, se votasse hoje, seria pior. Isso, pra mim, é uma clara ameaça”, disparou.>

Daniel também ressaltou que, durante o tumulto, apenas Elza Melo e Everaldo, representante do Sindseps, entraram para negociar com os vereadores. Ainda segundo ele, foi Elza quem fez as ameaças mais diretas, ao afirmar que “se votasse hoje, seria pior”.>

Apesar do clima de tensão, Daniel fez questão de elogiar a postura dos policiais militares presentes, que, segundo ele, não revidaram às agressões físicas cometidas pelos manifestantes. “Os policiais foram empurrados, agredidos, mas agiram com equilíbrio e não revidaram”, ressaltou.>

A confusão teve início durante a discussão do projeto de lei que trata do reajuste salarial dos servidores municipais, com foco nos professores da rede pública. Com a situação fora de controle, a Mesa Diretora decidiu transferir a votação do plenário para a sala de comissões da Câmara.>