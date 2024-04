VIOLÊNCIA

Quatro jovens são mortos em menos de 24h em Feira de Santana

O município de Feira de Santana, no centro norte do estado, registrou nas últimas 24h, ao menos quatro homicídios de jovens na cidade. Não se sabe se há relação entre os casos.

Na noite desta segunda-feira (29), Taylon Fernandes Oliveira, de 18 anos, foi vítima de disparos por arma de fogo. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, os suspeitos invadiram a residência do companheiro de Taylon, atiraram contra ele e fugiram.

Na mesma noite, a Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana registrou a morte de João Victor de Alcantara Venas, de 20 anos, também vítima de disparos de arma de fogo. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um suspeito em uma motocicleta atirou contra João e fugiu. O crime aconteceu na Rua General Cordeiro de Farias, no bairro Rua Nova.