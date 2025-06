INVESTIGAÇÃO

'A gente vai passar por mais essa', diz Sandra de Sá sobre acusações de estelionato envolvendo o filho

Jorge de Sá é acusado de não cumprir acordo em empresa que leva jovens brasileiros para estudar nos Estados Unidos

A cantora Sandra de Sá falou pela primeira vez, neste sábado (14), sobre as acusações de estelionato e falsidade documental envolvendo seu filho, o ator Jorge de Sá. >

Durante sua participação no Festival João Rock, em Ribeirão Preto, São Paulo, a artista foi questionada sobre o caso. “Cara, a gente sabe o que foi, como foi, cada um sabe como é. Tá tudo certo, a gente vai passar por mais essa. Tudo é aprendizado”, disse ela em entrevista ao Terra.>

Jorge possui uma empresa de bolsas de estudos nos Estados Unidos e é alvo de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo, a pedido do Ministério Público de São Paulo, que começou em fevereiro deste ano. De acordo com a denúncia, famílias que alegam terem efetuado pagamentos para que seus filhos fossem estudar em escolas norte-americanas acusam o ator de não repassar os valores as instituições de ensino. >